İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Barcelona, Inaki Pena'nın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı

Barcelona, Inaki Pena'nın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı
Barcelona, Inaki Pena'nın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasını da giyen kaleci Inaki Pena, Barcelona ile olan sözleşmesini Haziran 2026'ya kadar uzattı.

Barcelona, Inaki Pena'nın sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. 2021-2022 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'a kiralanan kaleci, 2'si Avrupa Ligi olmak üzere 8 kez sarı-kırmızılı formayı giymişti.
Katalan ekibi, kaleci Pena'nın sözleşmesini 30 Haziran 2026'ya kadar uzatmak için anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki kaleci yeni sözleşmesini imzalamak için Camp Nou'da yer alan ofiste başkan Joan Laporta ile bir araya geldi. Pena'nın serbest kalma bedeli 400 milyon euro olarak belirlendi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.