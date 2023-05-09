Barcelona, Inaki Pena'nın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı

Barcelona, Inaki Pena'nın sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. 2021-2022 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'a kiralanan kaleci, 2'si Avrupa Ligi olmak üzere 8 kez sarı-kırmızılı formayı giymişti.

Katalan ekibi, kaleci Pena'nın sözleşmesini 30 Haziran 2026'ya kadar uzatmak için anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki kaleci yeni sözleşmesini imzalamak için Camp Nou'da yer alan ofiste başkan Joan Laporta ile bir araya geldi. Pena'nın serbest kalma bedeli 400 milyon euro olarak belirlendi.

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