Barcelona Real Madrid Canlı İzle | El Clasico ilk 11'ler | Barcelona Real Madrid saat kaçta hangi kanalda

Ligde 35'er puanda bulunarak ilk iki sırayı paylaşan Barcelona ile Real Madrid, El Clasico'da karşı karşıya gelecek. 26 Eylül'de oynanması gereken maç, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı grupların şiddet içerikli eylemlerinden dolayı 18 Aralık tarihine ertelenerek bu akşam sahne alacak.

El Clasico tarihinde bu zamana kadar 51 maç beraberlikle sonuçlanırken, Barcelona'nın 96, Real Madrid'in de 95 galibiyeti bulunuyor.

İspanya La Liga'da 10. haftada oynanması gereken Barcelona - Real Madrid maçı güvenlik gerekçeleri nedeniyle bu güne ertelenmişti. El Clasico bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Mücadele Smart Spor ekranından canlı yayınlanacak.

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ZİDANE: ENDİŞELENECEK BİR ŞEY YOK!

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane maç öncesi düzenlediği basın toplantısında "Beni endişelendiren hiçbir şey yok" dedi. Maçla ilgili güvenlik kurallarını kendisinin koymadığını, olana saygı duymaları gerektiğini ve karşılaşmanın oynanacağına inandığını vurgulayan Zidane, "Biz tüm enerjimizi sahaya yansıtmalıyız. Saha dışında olanları haftalarca konuşsak da bu maçın oynanacağı gerçeğini değiştirmez. Bu bir futbol maçı ve insanlar nihayetinde güzel bir maç izlemek istiyor. Bu tip maçlarda her zaman en iyisini yapmak gerekiyor. Stadyumdaki atmosferin çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Umarım büyük bir maç izleriz." dedi.

MUHTEMEL 11'LER:

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Rakitic, Griezmann, Messi, Luis Suarez.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Valverde, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Benzema

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