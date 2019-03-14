Barcelona'da Dembele 3-4 hafta yok

İspanyol ekibi Barcelona'da Fransız futbolcu Ousmane Dembele şoku yaşanıyor. Dembele'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sol uyluğundaki femoral bicepsinde yırtık tespit edilen Ousmane Dembele 3 ile 4 hafta arasında sahalardan uzak kalacak" denildi.

21 yaşındaki futbolcu, Barcelona ile bu sezon 35 resmi müsabakada görev aldı ve 14 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Dembele bu sezon daha önce de ayak bileğinden sakatlanmış ve 5 maç kaçırmıştı.

Oğuzhan Ort