İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Barcelona'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Barcelona'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Barcelona'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

İspanya’nın Barcelona kentindeki bir endüstriyel geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı.

Barcelona'nın Montornes del Valles bölgesinde, Grupo Ditecsa firması tarafından işletilen bir endüstriyel geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, polis fabrikayı ve çevresini tahliye etti. Yangına 28 itfaiye ekibinin müdahale ettiği, bölgeye 6 ambulans gönderildiği ifade edildi.
Polis, çevrede yaşayanlara dumandan etkilenmemeleri için kapalı alanlarda kalma çağrısı yaptı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yangında kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.
Yangının nedeni bilinmezken, şirket tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.