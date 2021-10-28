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Barcelona'da Koeman dönemi sona erdi

Barcelona'da Koeman dönemi sona erdi
Barcelona'da Koeman dönemi sona erdi

Barcelona, aldığı kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Ronald Koeman'ın görevine son verdi.

La Liga ekiplerinden Barcelona'da ligde alınan 1-0'lık Vallecano yenilgisi sonrasında Hollandalı Teknik Direktör Ronald Koeman'ın görevine son verildi. Katalan ekibinden yapılan açıklamada, "Barcelona Kulübü, A takımın teknik direktörü Ronald Koeman'ı bu akşam görevinden aldı. Kulüp Başkanı Joan Laporta, Rayo Vallecano yenilgisinin ardından kararı kendisine bildirdi" ifadeleri yer aldı.

Koeman yönetiminde Barcelona, bu sezon 15 puanla 9. sırada yer alırken 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Hollandalı teknik adamın yerine geçecek isimler arasında Barca'nın efsane oyuncularından Xavi'nin de adı geçiyor.

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