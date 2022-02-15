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Barcelona'daki otel yangınında camdan atlayarak kurtuldular: 9 yaralı

Barcelona'daki otel yangınında camdan atlayarak kurtuldular: 9 yaralı
Barcelona'daki otel yangınında camdan atlayarak kurtuldular: 9 yaralı

İspanya’nın Barcelona kentinde bir otelde çıkan yangında mahsur kalanlar 3’üncü kattaki camlardan atlayarak kurtuldu. Yangında 3'ü ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Barcelona’daki otel yangınında camdan atlayarak kurtuldular: 9 yaralı - Tıkla İzle

İspanya'nın Barcelona kentinin El Poble-sec semtindeki Coronado Otel'de Cumartesi günü yangın çıktı. Duman ve alevlerin arasında mahsur kalanlar, otelin 3'üncü katındaki pencerelerinden atlayarak kurtuldu. Çevredekiler pencerelerin altına şilteler yerleştirerek, atlayanların sert zemine düşmesini engellemeye çalıştı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, yangında 3'ünün durumu ağır olmak üzere toplam 9 kişinin yaralandığı belirtildi. Yangının nedeni henüz bilinmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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