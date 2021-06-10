Barda bitmeyen eğlence pahalıya patladı: 47 kişiye 162 bin TL ceza

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Çorlu ilçesinde Korona virüs ve umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetiminde; Şeyhsinan Mahallesinde bulunan bir barın kısıtlı saatlerde faaliyet gösterdiği tespit edildi. İçeride yapılan kontrollerde 47 şahsa 162 bin 620 TL idari para cezası uygulanarak, işyerinde yapılan kimlik kontrollerinde 2 şahsın aranması olduğu ve kimliğini beyan etmeyen olmak üzere toplamda 3 şahıs gözaltına alındı.

Halil Dağ - Serdar Şahin