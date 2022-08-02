Barem Ambalaj halka açılıyor

İnfo Yatırım aracılığıyla 3-4 Ağustos tarihleri arasında Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemiyle gerçekleşecek olan halka arzda Barem Ambalaj hisseleri 36,00 TL'den ihraç edilecek.

Sektöründeki son teknolojiye sahip üretim hatlarıyla 44 bin metrekaresi açık, 40 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplamda 84 bin metrekarelik kurulu alana sahip olan Barem Ambalaj, gıda, ambalaj, içecek ve temizlik sektörleri başta olmak üzere geniş tabana yayılmış sektör ve müşteri profiliyle Türkiye'nin önde gelen firmalarına hizmet veriyor. Şirket üretim maliyetleri arasında önemli yer tutan enerji giderlerini minimize edebilmek adına İzmir, Gaziantep ve Karaman'daki tesislerinde toplam kurulu gücü 3,6 MWh olan 2 milyon ABD Doları tutarındaki GES yatırımını cari yılın ilk çeyreği itibarıyla tamamlamış ve Nisan 2022 sonu itibarıyla tüm tesislerde elektrik üretimine başlamıştı.

2021 yılsonunda yıllık yüzde 87 artışla 771,1 milyon TL satış geliri elde eden Barem Ambalaj, 2022'nin ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 162 artışla 370,5 milyon TL satış geliri elde etmiş olup 2022 yıl sonunda 1,5 milyar TL satış geliri elde etmeyi hedefleniyor. Faaliyet karlılığı kanadında da iyi bir performans sergileyen Barem Ambalaj, 2021 yıl sonunda yıllık yüzde 148 artışla 179,8 milyon TL FAVÖK elde etmiş olup 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 319 artışla 103,4 milyon TL FAVÖK elde etti. 31.12.2022 finansallarındaki FAVÖK tutarının, 2022 yılı için 348,3 milyon TL'lik FAVÖK tahmininden daha düşük olması halinde, sapma oranı kadar ilave pay Recep Taşyanar ve Şenferiye Taşyanar'ın hesaplarından yatırımcıların hesabına aktarılacaktır. Barem Ambalaj'ın satış ve karlılığındaki artış, marjlarla da desteklenerek finansal tablo dönemleri itibarıyla önemli bir finansal ve istikrarlı büyüme performansı sergiledi.

Barem Ambalaj'ın halka arzına katılmak isteyen tüm yatırımcılar, Borsa İstanbul'da (BİST) işlem yapmaya yetkili aracı kurumlardan ve bankalardan talep gönderilebilecek. Sabit fiyatla Borsa'da Satış yöntemiyle gerçekleştirilecek arzda, 3 Ağustos Çarşamba ve 4 Ağustos Perşembe günlerinde BARMA.HE koduyla 36,00 TL fiyattan talep toplanacak. İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleşecek halka arzda 7,5 milyon TL nominal değerdeki paylar sermaye artışı çerçevesinde, 3,5 milyon TL nominal değerdeki paylar ortak satışı çerçevesinde olmak üzere toplam 10,5 milyon adet pay satışa sunulacak. Şirket'in sermaye artırımı yoluyla ihraç edeceği 7 milyon 500 bin TL nominal değerli payların satışından elde edeceği nette 255 milyon 750 TL tutarındaki fonun yüzde 45'i finansal borç anapara ve faiz ödemelerinde, yüzde 55'i işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanılması planlanıyor.