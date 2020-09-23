Barikat kurarak saldırı girişiminden kurtulan sağlık çalışanları o anları Bakan Koca'ya anlattı

Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisinde hasta yakınlarının saldırı girişiminden barikat kurarak kurtulan sağlık çalışanları, korku dolu o anları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya anlattı. Bakan Koca, sağlık çalışanlarını tek tek dinlerken geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını belirtti. Koca o anları şu ifadelerle paylaştı:

“Keçiören EA Hastanemize yaptığımız ziyarette, dün gerçekleşen ve sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet konusunda tüm duyarlıkları harekete geçiren olayı, yaşayanların tanıklığı ve kamera kayıtlarıyla değerlendirdik. Mesaj net: Fedakârlık, ruhumuzda. Güvenlik, kırmızı çizgimizdir.”

Barikat kuran Ekip başı ise o anları şöyle anlattı:

"Biz hemen resüsitasyona girdik. Beş hekim benimler beraber, üç asistan bir uzman. Ekip başı benim. Beş hemşireyle beraber. Bir saat on dakika neredeyse hastayı refüze ettik. Arrest geldi zaten. Arrest geldi zaten Genç hasta, 32 yaşındaydı. Biz de üzülüyoruz böyle durumlarda. Çok uğraştık, hatta ben ve uzman arkadaşım bir ara çıktık hastanın durumunun kritik olduğunu, kalbinin, solumun durduğunu bilgisini de verdik. Hisstek biz o ortamı. Sonra hasra ex oldu. Babası daha sakin görünüyordu. Biz ona bilgi vermiştik çünkü. Öldüğünü söyledik hastanın. Anlattık durumu ama zaten dinlemedi. Önce kendi vurmaya başladı hasta yakını. Sonra bir şey koptu, biz kapıyı kapatmadık. Birden yüklenince biz kapıyı kapattık ve kapı esnedi bize doğru. Cam kapımız. O hengamede biz de arkaya geçtik, üzerimize kırılacak diye. Travma tahtaları ile bariyer yaptık. Sonra 155'i aradık."

Mehmet Kalay

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