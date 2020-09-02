İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Barış Atay'a saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Barış Atay'a saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Barış Atay'a saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay’ın darp edilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişi, “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy'de 30 Ağustos akşamı Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay'a bir grup tarafından saldırılmıştı. Saldırının ardından Atay hastanede tedavi altına alınırken, olaya ilişkin kimliği belirlenen 4 şüpheliden 3'ü gözaltına alınmıştı. Şahıslar emniyetteki işlemlerini ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Ö.C., Ç.Ç. ve Ç.B., “kasten yaralama” suçundan tutuklanmaları talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Buradaki sorgu işlemleri de tamamlanan 3 kişi, “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gamze Erdemir - Halit Arslan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.