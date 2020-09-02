Barış Atay'a saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de 30 Ağustos akşamı Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay'a bir grup tarafından saldırılmıştı. Saldırının ardından Atay hastanede tedavi altına alınırken, olaya ilişkin kimliği belirlenen 4 şüpheliden 3'ü gözaltına alınmıştı. Şahıslar emniyetteki işlemlerini ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Ö.C., Ç.Ç. ve Ç.B., “kasten yaralama” suçundan tutuklanmaları talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Buradaki sorgu işlemleri de tamamlanan 3 kişi, “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gamze Erdemir - Halit Arslan