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Barış Atay'a saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliye tutuklama istemi

Barış Atay'a saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliye tutuklama istemi
Barış Atay'a saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliye tutuklama istemi

Kadıköy’de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay’ı darp edilmesine ilişkin gözaltı alınan 3 şüpheli “kasten yaralama” suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kadıköy'de 30 Ağustos akşamı Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay'a bir grup tarafından saldırılmıştı. Saldırının ardından Atay hastanede tedavi altına alınırken, olaya ilişkin kimliği belirlenen 4 şüpheliden 3'ü gözaltına alınmıştı.

Tutuklanmaları istendi

Şüpheliler emniyetteki işlemlerini ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüpheliler Ö.C., Ç.Ç. ve Ç.B., “kasten yaralama” suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye gönderildi.

Yol verme nedeniyle tartıştıklarını iddia ettiler

Şüpheli şahısların savcılıktaki ifadelerinde yürürken yol verme nedeniyle tartıştıklarını ve Atay'ın milletvekili olduğunu bilmediklerini söyledikleri öğrenildi. Öte yandan, diğer şüpheli K.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Gamze Erdemir - Halit Arslan

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