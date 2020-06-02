Barış Çakan cinayetine ilişkin provokatif paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 31 Mayıs'ta Barış Çakan'ın arkadaşı B.A, park halindeki araçta bulunan A.B., K.H.Y. ve Ö.K.Y.'yi ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinledikleri için uyarmış, taraflar arasında çıkan kavgada bıçaklanan Çakan ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Çakan'ın Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü iddia edilmişti. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında alınan şüpheli ve tanık ifadelerinde, Çakan'ın Kürtçe müzik dinlediği için değil, arkadaşının ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyen kişileri uyarması nedeniyle çıkan kavgada öldüğü ortaya çıktı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının, cinayetle ilgili sosyal medya üzerinden yanlış, yanıltıcı, halkı kin ve düşmanlığa sevk edebilecek propaganda amaçlı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Barış Çakan cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardıkları kişi veya kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheliler, kavganın ilk başta B.A. ve K.H.Y. arasında çıktığını, Çakan'ın kavgayı ayırmaya çalıştığını söyledi.



Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 31 Mayıs'ta Barış Çakan'ın arkadaşı B.A., park halindeki araçta bulunan A.B., K.H.Y. ve Ö.K.Y.'yi ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinledikleri için uyarmış, taraflar arasında çıkan kavgada bıçaklanan Çakan ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayete ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında A.B., K.H.Y. ve Ö.K.Y. gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şüpheli K.H.Y, savcılıkta verdiği ifadesinde olay öncesi arkadaşı ve kuzeni ile birlikte araçta alkol aldığını belirterek, "Bu sırada yüksek sesle müzik dinliyorduk. Mahalleden tanıdığım B.A., biraz dayılanarak 'kardeş sesini kıssana' dedi. Ben araçtan indiğim anda burnuma kafa attı ve burnum kanadı. Araçtan inen A.B ile Ö.K.Y olaya karışınca kavga çıktı. Aynı sokakta oturan S.Ü. aşağı indi ve kavga büyüdü. Kuzenim A.B., B.A.'ya yumruk attı. Sonra 5 kişi birbirimize daldık. Herkes birbirine vuruyordu. Ben B.A. ile kavga ederken, Barış Çakan ve Ö.K.Y. kavga ederek aşağı doğru gidiyordu. Ben onlardan uzaklaştım. Bizim binanın bahçesindeyken, Ö.K.Y., 'çocuğu 5 yerinden bıçakladım' diyerek elime bıçak verdi. Bende bıçağı binanın bahçesine attım. Bizim eve çıktığımızda Ö.K.Y., yine 5 yerinden bıçakladığını söyledi. Polis aracına bindirildiğimizde ise bıçağı birkaç kez salladığını ve 2 kere isabet ettirdiğini söyledi. Şahsın öldüğünü bilmiyorduk, karakolda öğrendik" diye konuştu.

"Barış kavgayı ayırmak için araya girdi"

Şüpheli Ö.K.Y., kavganın B.A ve K.H.Y arasında başladığını ifade ederek, olayda ölen Çakan'ın kavgayı ayırmak için araya girdiğini söyledi. Daha sonra kavganın büyüdüğünü anlatan Ö.K.Y., "Barış ve biz de kavgaya girdik. Barış'ın elinde bıçak vardı. Sap kısmı siyah olan açılır kapanır bir bıçaktı. Bıçağı bana doğru salladı. Sağ el parmağımın ucu kesildi. Bende bıçağı Barış'ın elinden alıp bacağına doğru iki kez salladım. Ancak isabet etmedi. Bu sırada diğerlerinin ne yaptığına dikkat etmedim. Sonrasında B.A. sopa alarak beni kovaladı. Bende kaçtım. Barış, K.H.Y. ve A.B. orada kaldılar. Daha sonra K.H.Y.'nin annesi bizi evine götürdü. Benim salladığım bıçak isabet etmedi. Üzerime atılan bu suçlamaları kabul etmiyorum. Ben, Barış Çakan'ı bıçaklamadım. Kimi bıçakladığımı bilmiyorum. Benim kullandığım bıçakta kan izi olmadığına eminim. Çünkü isabet etmedi" ifadelerini kullandı.

Şüpheli A.B. de araçta alkol aldıklarını ve yüksek sesle müzik dinlediklerini kaydederek, "Ezanı duymadık. Sonra iki kişi geldi. K.H.Y.'yi çağırdılar. K.H.Y. araçtan indi ve aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine ben ve Ö.K.Y. araçtan indik. K.H.Y.'nin burnu kanıyordu" şeklinde konuştu.

Bir müddet sonra olay yerinde bulunan beş kişinin kavga etmeye başladığını söyleyen A.B., "Bu sırada kimsenin elinde bıçak ve benzeri bir alet yoktu. Kavga çıkınca etraftan birileri sokağa indi. İki kişi sokaktan aşağı inerek uzaklaştı. Oradaki gecekondunun bahçesine girip tekrar çıktılar. Çıktığımızda uzun boylunun elinde sopa, kısa boylunun elinde bıçak vardı. Barış isimli kısa boylu olan şahıs bıçağı bana doğru salladı. Ben bıçağı almak için elini tuttum. Etrafındakiler koştular ve bizi ayırdılar. Hatta ben elimden hafif yaralandım. Biz üçümüz K.H.Y.'nin evine yakınlarımız tarafından çıkarıldık. O sırada polis geldi. Ö.K.Y bize, 'abi ben B.A.'nın elinden bıçağı alarak birkaç kez salladım ancak isabet edip etmediğini bilmiyorum' dedi. Benim elimde kesinlikle bıçak yoktu. Ben Barış Çakan'a bıçak sallamadım. Sadece yumruk attım. Ancak bıçakla bir eylemim olmadı" dedi.

Öte yandan Çakan'ın ilk otopsisinde vücudunda iki adet bıçak yarası olduğu belirtildi.

Abdullah Sarica



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