Barış için gidiyoruz!

ABD yönetimleri, yıllarca terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG/SDG'ye binlerce tır dolusu silah yolladıktan sonra Suriye'den çekileceğini duyurdu. ABD askerleri ilk olarak Tel Abyad ve Resulayn'daki iki gözlem noktasından çekildi.

ABD DÂHİL OLMAYACAK

Fırat'ın doğusu için geri sayım başlarken, askeri operasyona saatler kala ABD'den kritik bir telefon geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Güvenli bölge konusunun değerlendirildiği görüşmede Erdoğan, operasyon için kararlılığı vurguladı. Görüşme sonrası Beyaz Saray'dan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine askeri bir harekât yapacağı, ABD' askerinin bölgeden çekileceği, operasyona ABD'nin dâhil olmayacağı ve desteklemeyeceğini belirten açıklama geldi.

TRUMP: SAÇMA SAPAN SAVAŞ

Daha sonra Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, ABD askerlerinin Suriye sınırından çekilmesi konusunda “Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi” ifadesini kullandı. Kürtlerin, ABD için savaştığını ancak bunu yapmaları için onlara çok para ödendiğini söyleyen Trump “Teçhizat verildi. (Kürtler) Yıllardır Türkiye'ye karşı savaşıyorlar. Bu savaşı üç yıl boyunca engelledim ancak bizim için bu saçma, çoğu aşiret kaynaklı, sonu gelmez savaşlardan uzaklaşmamızın ve askerlerimizi eve geri getirmenin artık zamanı” dedi.

TÜRKİYE'Yİ ENGELLEMEYİZ

ABD'nin, 30 günlüğüne Suriye'de olması gerektiğini ve bunun da yıllar önce olduğunu belirten Trump “Kaldık ve bir hedef olmaksızın savaşın içine gömüldük. Göreve geldikten sonra DEAŞ üyelerinin yakalanması dâhil bu örgütü yüzde 100 yenilgiye uğrattık. Artık Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtler durumu çözmek zorunda kalacaklar” dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Türkleri askeri olarak engellemeyeceğiz" ifadesi kullanıldı.

BİR DAKİKA BİLE BEKLEMEYECEĞİZ

Beyaz Saray'ın güvenli bölge açıklaması sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının ardından değerlendirmelerde bulundu. Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur” ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu da Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğini belirterek, “Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız” açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da “Türkiye, artık bir dakika bile bekleyemez” dedi.

İŞ YİNE BAŞA DÜŞTÜ

Daha önce 2017 yılında Fırat Kalkanı Harekâtı ve 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştiren Türkiye, üçüncü operasyonu için gün sayıyor. Türkiye'nin kararlı duruşu sonrası ABD geri adım atarken Türkiye, askerî olarak sınır hattında bütün hazırlıklarını tamamladı. Son olarak Suriye sınırına; Denizli, Tunceli, Siirt, Kars, Sakarya'da bulunan komando tugay komutanlıklarından birlikler sevk edildi. Yine tank, fırtına obüsleri, kara atış vasıtaları, istihbarat birimleri sınır bölgesinde hazır bulunuyor. Mehmetçik'le birlikte Suriye Geçici Hükûmeti'ne bağlı Suriye Millî Ordusu birlikleri de operasyona hazır olduğunu duyurdu. Aralarında Kürt savaşçılarından oluşan “Kürt Şahinleri”nin de yer aldığı Hamza Tümeni'ne bağlı 400 kişilik özel birlik, Afrin kırsalında tatbikatlarını sürdürüyor. Gerçeğini aratmayan tatbikat ile Fırat'ın doğusuna yönelik planlanan operasyona hazır olduklarını gösterdiklerini belirten Geçici Hükümetin Savunma Bakanı Selim İdris “Biz Fırat'ın doğusundaki PYD ve PKK'lıların bölgeden temizlenmesi için orada görev alacağız. Türkiye'den emir bekliyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık” dedi. Operasyonun ne zaman başlayacağı konusunda bir açıklama yapılmazken ABD birliklerinin çekilme işleminin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin askeri harekât için düğmeye basacağı belirtiliyor.

TERÖRİSTLER PANİKLEDİ

ABD askerlerinin çekilmeye başlamasının ardından Beyaz Saray'dan “ABD, SDG'yi (PYD/YPG) korumayacak” açıklaması geldi. Terör örgütünün sözde sözcülerinden Mustafa Bali, Twitter hesabı üzerinden, ABD'yi suçlayıcı bir mesaj yayımladı. Mesajda “Güvenlik mekanizması ve akabinde mevzilerin yıkılmasına rağmen, ABD güçleri sorumluluklarını yerine getirmedi ve bölgenin savaş alanına dönmesine izin vererek sınırdan çekilmeye başladı . SDG, kuzeydoğu Suriye'yi ne pahasına olursa olsun korumaya kararlı” ifadeleri kullanıldı.

DEAŞ'LA TEHDİT

Örgüt tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada ise ABD'nin çekilmesinin DEAŞ'la mücadeleye “büyük olumsuz” etki yapacağı iddia edilerek, gözdağı verilmek istendi. SDG'nin, 40'a yakın DEAŞ'lı militanı serbest bıraktığı öğrenildi. Suriye'de yakalanan yabancı DEAŞ'lı ve ailelerinin toplam sayısının 10 bin civarında olduğunu tahmin ediliyor. Bu kişilerin bir kısmı, ABD güçlerince Deyrizor'da üs olarak da kullanılan El Ömer petrol sahasında, diğer kısmı ise YPG/PKK, Kamışlı, Haseke, Malikiye, Tabka ve Rakka cezaevlerine tutuluyor.

KONTROLÜ BIRAKIP KAÇTILAR

Öte yandan teröristler, Suriye'nin kuzeydoğusunu koruyacaklarını açıklasalar da, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan PYD/YPG'nin kontrolündeki Rasulayn şehrinde yaşananlar teröristlerin yaşadığı paniği ortaya koyuyor. Teröristler, ABD askerlerin çekilmeye başlamasının ardından üzerlerindeki kamuflajları çıkararak sivil kıyafetlerle kontrol noktalarını bırakıp kaçtılar.

Türkiye Gazetesi