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Barış için kartal kostümü giyip tarihi surlarda kanat çırptı

Barış için kartal kostümü giyip tarihi surlarda kanat çırptı
Barış için kartal kostümü giyip tarihi surlarda kanat çırptı

Bursalı tiyatrocu başta Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere dünyadaki tüm yaşanan savaşlara "hayır demek" için kartal kostümü giyip tarihi surlarda kanat çırptı.

Barış için kartal kostümü giyip tarihi surlarda kanat çırptı - Tıkla İzle

Bu zamana kadar pek çok konuya dikkat çekmek için çeşitli gösteriler yapan tiyatro sanatçısı Bahtiyar Keskin, dünyada her geçen gün tırmanan savaş ortamına dikkat çekmek ve "savaşa hayır" demek için Bursa'nın tarihi surlarına çıkarak kartal kostümüyle 1 saat kanat çırptı.
"Savaşa hayır" diyen sanatçı "Dünyada savaş değil barış olsun" diye 35 kiloluk kostümüyle tarihi surlardan mesaj verdi.

Burak Türker
 

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