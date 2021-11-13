İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Barış için toplandılar, silahla çatıştılar

Barış için toplandılar, silahla çatıştılar
Barış için toplandılar, silahla çatıştılar

Diyarbakır’da dün gece yarısı barış için bir kıraathanede toplanan iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada yaralı 4 kişiden durumu ağır olan iki kişi sabah saatlerinde doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili sabahın ilk ışıklarıyla düzenlediği operasyonda kaçan iki zanlıyı evde kıs kıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Barış için toplandılar, silahla çatıştılar: 1’i ağır, 4 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Lise Caddesi Aliemri 3. Sokak kesişimin de bulunan bir kıraathanede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önce bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet bulunan iki grup barışmak için dün gece kıraathanede buluştu. Kıraathane içerisinde bir süre görüşen iki grup arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sırasından grup içerisinde bulunan bazı kişiler bellerinde çıkardıkları tabancayla bir birlerine ateş etmesiyle ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Olay yerine kısa sürede gelen polis, tarafları ayırmasıyla kavga sona ererken, yaşanan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralanırken, hastanede tedavi altına alınan ve durumları ağır olduğu öğrenilen Hidayet Baran (43) ve Ömer Çağlak (46) sabah saatlerinde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olay sonrası kaçan şahısların evlerine şafak vakti yaptıkları operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Sedat Irmak
 

İLGİLİ HABER
Diyarbakırda silahlı çatışma: 2 ağır yaralı Diyarbakır'da silahlı çatışma: 2 ağır yaralı
İLGİLİ HABER
İzmirde iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı İzmir’de iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı
İLGİLİ HABER
Pakistanda polis ve yasaklı grup arasında çatışma: 3 ölü Pakistan’da polis ve yasaklı grup arasında çatışma: 3 ölü

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.