Barış Manço anısına okul öncesi eğitim yuvası kuruldu

Kızılyaka köyünde Merhum Barış Manço anısına Türkiye'de bir ilk gerçekleştirerek köy enstitüleri anlayışıyla ve tarımla iç içe olarak okul öncesi eğitim yuvası açıldı. Açılışa, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, Ula Milli Eğitim Müdürü Değer Topuz, Ula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kemal Özçelik ve Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Nesibe Müsevitoğlu ve yaklaşıl 200 davetli katıldı. Açılışta konuşan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, ülke için eğitim ateşinin yeniden yakılması gerektiğini belirtti. Erbay konuşmasında, “Kırsal kesimde, köylerimizde köy enstitülerininin kapatılmasından sonra milli eğitimimizin geldiği bugünkü içler acısı hali, herkesçe malum. Dünden bugüne herkesin gönlünde yaşamaya devam eden Sevgili Barış Manço'nun anısına, böyle bir girişimde bulunmak, ülkemiz için Çoban Ateşinin yeniden yakılması demek. Bu ateş Muğla'da, Kızılyaka'da yakıldı ama inanıyorum ki büyüyerek tüm ülkemizi saracak. Geleceğimiz bu ateşle pişecek ve Atatürkçü çocuklarımızla yeniden şekillenecek” ifadelerine yer verdi.

Çocukların eğitimi ile ilgili hayallerini hayata geçirdikleri için gurur duyduklarını dile getiren Lale Manço Ahıskalı ve Serdar Ahıskalı çifti ise konuşmalarında; “ Ekolojik yaşamın ön plana aldığımız "Barış Çocukları" projemizle, 2,5 - 5,5 yaş aralığındaki miniklerimiz burada aileleri, anne babaları ile birlikte bir zamanlar KöyEnstitüleri'nde temsil edilen değerler ve Barış Manço öğretileri ile harmanlanarak eğitim alacaklar. Miniklerimiz her günekolojik tarımın inceliklerini öğrenirken, aynı şekilde beslenecekler, atölyelerimizde anneleriyle birlikte el işi ev işi yapacaklar. Barış Çocuklarımız burada yine aileleri ile birlikte domates, biber, patlıcan toplayıp, şarkılarını söyleyecekler. Çok mutluyuz ve gururluyuz” dedi.

Merhum Barış Manço'nun çocukları Doğukan-Batıkan Manço ve anneleri Lale Manço Ahıskalı ile Serdar Ahıskalı'nın farklı konsept ile faaliyete geçirdiği okul öncesi eğitim yuvası, minik öğrencilere köy enstitüleri anlayışıyla eğitim verecek.

Elif Altıner