Barış Pehlivan'a tutuklama talebi

Odatv'de yayınlanan MİT mensubunun cenaze görüntülerinin yer aldığı habere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, ifade vermek üzere sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklandığı soruşturma kapsamında yaklaşık 3 saat ifade veren Pehlivan, savcılıkça 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Kanunu'nun 27.maddesi gereği, ‘İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İrem Demir

