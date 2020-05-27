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Barış Pınarı bölgesinde komandolardan EYP imhası

Barış Pınarı bölgesinde komandolardan EYP imhası
Barış Pınarı bölgesinde komandolardan EYP imhası

Milli Savunma Bakanlığı; Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerin yerleştirdikleri EYP düzeneğinin, komandolar tarafından tespit edilerek kontrollü şekilde imha edildiğini bildirdi.

Barış Pınarı bölgesinde komandolardan EYP imhası - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Barış Pınarı bölgesinde yapılan EYP imhasına ilişkin paylaşımda bulundu. Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmayı ve bölge halkının tarım faaliyetlerini engellemeyi hedefleyen PKK/YPG'li teröristlerin yerleştirdikleri EYP düzeneği, komandolarımız tarafından tespit edilerek kontrollü şekilde imha edildi” denildi. Ayrıca, tespit edilen EYP düzeneğine ve düzeneğin imha edilmesine ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Cevdet Fırat Aydoğmuş

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