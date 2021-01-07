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Barış Pınarı bölgesinde PCR laboratuvarı kuruldu

Barış Pınarı bölgesinde PCR laboratuvarı kuruldu
Barış Pınarı bölgesinde PCR laboratuvarı kuruldu

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda, hayatın tüm alanlarının yeniden düzenlenerek yaşanabilir yerler haline getirildiği Barış Pınarı bölgesinde, PCR test laboratuvarı kuruldu.

SUDKOM koordinesinde bölgede görev yapan İl Sağlık Müdürlüğü Suriye görev gücü aracılığıyla, ACU Derneği ile yapılan işbirliği çerçevesinde Telabyad merkezde hizmet vermeye başlayan PCR laboratuvarı, Telabyad'ta üç, Resulayn'da iki merkezde kurulan istasyonlardan toplanan numuneleri inceleyerek, sonuçları ilgili merkezlere bildiriyor. Korona virüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında yurt dışından Türkiye'ye giriş yapmak zorunda kalan kişiler ile 15 günden fazla Suriye'de kalarak Türkiye'ye geçmek isteyen görevlilerin, bu merkezlerden alacakları PCR test sonuçlarını sınır kapılarında ibraz etmek zorunda oldukları belirtildi.

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