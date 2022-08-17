İhlas Haber Ajansı

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Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimi: Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimi: Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimi: Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Suriye'de sivil halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi." paylaşımında bulundu.

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