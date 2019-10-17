İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Barış Pınarı Harekatı 9. gününde devam ediyor

Barış Pınarı Harekatı 9. gününde devam ediyor
Barış Pınarı Harekatı 9. gününde devam ediyor

Teröristleri temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı 9. gününde devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı 9. gününde devam ediyor - Tıkla İzle

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı 9. gününe girdi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Resulayn ilçesinin doğu ve güney kırsallarında yuvalanan YPG/PKK'lılara karşı yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Harekat kapsamında Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin batı ve güney hatlarında da ilerleyiş sürüyor. Her iki hatta çok sayıda köy ele geçirildi.9 Ekim'de başlatılan harekatta şimdiye kadar iki ilçe merkezi, bir belde ve onlarca köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

Suriye Milli Ordusu, terör örgütü YPG/PKK ile daha etkin mücadele için ‘Resulayn Tümeni'nin kurulduğunu duyurdu.

Ordu ayrıca harekat kapsamında Tel Abyad'ın batısında terör örgütü YPG/PKK'ya ait olduğu tespit edilen İnsansız Hava Aracını düşürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.