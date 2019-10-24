Barış Pınarı Harekatı bölgesinde mayın temizleme çalışmaları sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar;

"Özellikle meskun mahallerde terör örgütü tarafından şehri bir ağ gibi saran kilometrelerce uzunluktaki tüneller birer birer tespit edilerek, iş makinalarıyla kullanılmaz hale getirilmektedir."

"Yabancı basın turu kapsamında Tel Abyad'da DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu ve PYD/YPG'li teröristler tarafından boşaltılan hapishane de yerinde incelenmiştir."

"Mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır"

"Terör tehdidinin bertaraf edilmesiyle göçü etkileyen en büyük etken de ortadan kaldırılmış olacaktır."

"Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim tarihinden itibaren 130'u kadın olmak üzere 2 bin 300 vatandaşımız gönüllü askerlik yapmak için başvurmuştur."

"22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında bugünden itibaren Rusya Federasyonu ile müşterek çalışmalara başlanacaktır."

Barış Pınarı Harekât alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren mutabakat çerçevesinde mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır."