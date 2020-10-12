İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 40 bin 530 öğrenci ders başı yaptı

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 40 bin 530 öğrenci ders başı yaptı
Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 40 bin 530 öğrenci ders başı yaptı

Barış Pınarı Harekatıyla PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Suriye’nin kuzeyindeki 409 okulda okuyan 40 bin 530 öğrenci pandemi nedeniyle verilen aranın ardından bu gün ders başı yaptı.

Barış Pınarı Harekatıyla PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki 409 okulda ders zili çaldı. Pandemi nedeniyle ara verilen okullar Türkiye tarafından onarıldıktan sonra eğitime açıldı. Toplam 40 bin 530 öğrencinin gittiği 409 okulda 2 bin 163 öğretmen ders verecek.

TSK'dan öğrencilere zırhlı servis

Resulayn kırsalında Türk askeri tarafından sağlanan güvenli ortamda ders görecek öğrenciler zırhlı araçlarla okula taşınıyor. Kıyafet, çanta ve kırtasiye ihtiyacı Mardin Valiliği ve Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanan öğrencilerin yemek ihtiyacı ise TSK tarafından karşılanıyor. Çevre köylerden kirpilerle okula getirilen öğrenciler, ders bitiminde yeniden kirpilere bindirilerek evlerine götürülüyor.
Bölge halkı memnun
Türkiye'nin eğitime verdiği önem bölge halkını da memnun ediyor. Türkiye'nin sağladığı imkanlardan memnun olduklarını söyleyen öğretmenler, askerlerin hassasiyetini de takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

Ahmet Kolsuz - Şinasi İnan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.