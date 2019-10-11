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Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propagandaya 2 tutuklama

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propagandaya 2 tutuklama
Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propagandaya 2 tutuklama

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yapan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya platformlarından, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda ve terör örgütü lehine paylaşımlar yapıldığını belirleyen Kocaeli Emniyeti inceleme başlattı. Paylaşımları yapan şahısların kimliğini belirleyen Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ve Darıca'da belirlenen ikametlere yaptıkları operasyonla İ.H.A. (25) ve M.D. (55) şahsı gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise dijital materyal ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Tamamlana işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişinin de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Murat Kanber

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