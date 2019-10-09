Barış Pınarı Harekatı ile ilgili siyasilerden ilk açıklamalar

NUMAN KURTULMUŞ: MEHMETÇİĞİMİZİN AYAĞINA TAŞ DEĞMESİN

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş harekat ile ilgili "#BarışPınarıHarekatı başlamıştır. Cenab-ı Allah en kısa sürede zaferler nasib etsin. Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin, Allah milletimize zeval vermesin." açıklamasında bulundu.

MUSTAFA ŞENTOP: HEDEF TERÖR KORİDORUNU YOK ETMEK

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "#BarışPınarıHarekatı başladı. Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizin yâr ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

ABDÜLHAMİT GÜL: NE ESARAETE RIZA GÖSTERİR, NE ESARET YAŞATIRIZ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Ne esarete rıza gösterir, ne esaret yaşatırız. Hiçbir beşeri güç karşısında eğilmeyiz, diz çökmeyiz. Tüm tuzakları milletin duası, Hakk'ın yardımıyla bozduk, yine bozacağız. Huzurumuza ve hukukumuza kastedenlere göz açtırmayacağız." dedi.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: RABBİM ŞANLI ORDUMUZU MUZAFFER EYLESİN

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatıyla; -Bölge teröristlerden temizlenecek, -Suriye'nin sınır güvenliği ve toprak bütünlüğü teminat altına alınacak. Göçmenler güvenli bir şekilde evlerine dönebilecek. Bölgeye barış ve huzur gelecektir. Rabbim şanlı ordumuzu muzaffer eylesin! Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı'nın 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir. #BarışPınarıHarekatı" dedi

BAKAN ALBAYRAK: RABBİM MEHMETÇİĞİN YOLUNU AÇIK ETSİN

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, "Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" dedi.

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, 'Barış Planı Harekatı'yla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, paylaşımında Türk askerinin muzaffer olmasını dileyerek, "Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal: "Rabbim, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Rabbim Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. Sefer bizden, zafer Allah'tan" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak 'Barış Pınarı Harekatı'nı başlatan Türk ordusuna muvaffakıyet diledi. Ağbal, "Şanlı ordumuz, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Bu harekatta görev alan kahraman Mehmetçiğimize muvaffakıyetler diliyorum. Rabbim Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. Sefer bizden, zafer Allah'tan" ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı Saraç: "Mehmetçiklerimizi Allah korusun, yar ve yardımcısı olsun"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Saraç, görselde Türk bayrağıyla birlikte yaptığı paylaşımda, "Kahraman Türk Ordumuzun başlatmış olduğu 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle neticeleneceğine inanıyoruz, bunun için dua ediyoruz. Memleketimizin güvenliği ve bölgede barışın tesisi için sefere çıkan kahraman Mehmetçiklerimizi Allah korusun, yar ve yardımcısı olsun" dedi.



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