Barış Sitesi ve Cumhuriyet Sitesi'ndeki yıkımlar devam ediyor

Geçtiğimiz hafta meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem en çok Bayraklı ve Bornova ilçelerini etkilemişti. Bayraklı ilçesinde bulunan Barış Sitesi 4 bloktan 3'ü yan yatmış, 1'i ise çökmüştü. Cumhuriyet Sitesi'nde ise yan yatan 2 blok sonucunda 7 kişinin hayatını kaybettiği sitede çöken apartmanlar için kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Devam eden kontrollü yıkım çalışmaları sırasında evlerin içerisinden çıkarılan eşyalar tutanak tutularak polis ekiplerine teslim ediliyor.

Hakan Gönül - Abdullah Çibir - Hakan Gözalan

