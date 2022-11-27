Barışmak için çağırdığı yengesini öldürdü, 2 akrabasını da rehin aldı

Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Özkul Çolak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 2. katındaki işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, H.K. (45) kardeşleri ile aralarındaki husumeti sona erdirmek ve barışmak için aile bireylerini işyerine çağırdı. Bir süre sonra H.K. kardeşinin eşi 2 çocuk annesi İnci Bağış Karakuş ile tartışmaya başladı. Sinirlerine hakim olamayan H.K. yanında bulunan tabanca ile yengesine ateş ederek ağır yaralarken, odada bulunan aile bireyinden 2 kişiyi de rehin aldı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken odada rehin tutulan 2 kişi özel harekat polislerinin operasyonu ile kurtarıldı. Yerde kanlar içinde yatan İnci Bağış Karakuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gözaltına alına H.K. emniyete götürülürken, yenge Karakuş'un cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Ferit Savaş



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