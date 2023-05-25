Bariyere çarpan hafif ticari araç takla attı: 1'i ağır 2 yaralı

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan mevkisi, Samsun- Sinop kara yolu üzerinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Çorum'a giden Mehmet Yasin Uçar (25) idaresindeki 19 AL 710 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan demir bariyerin başlangıcına çarpıp takla atarak ters döndü. Kazada, aracın motoru yerinden çıkıp parçaları etrafa dağılırken, sürücü Mehmet Yasin Uçar ile aynı araçta bulunan Kader Pelit (23) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kader Pelit'n ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay



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