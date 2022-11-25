Bariyere çarpan talaş yüklü tır alev aldı

Kaza, Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hacı Bayram Kaymaz (44) 07 AJT 162 plakalı tır ile seyir halindeyken sağ ön lastiği patladı. Sürücü Kaymaz'ın lastiğin patlamasıyla direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır bariyerlere çarparak durabildi. Talaş yüklü tır bariyerlere çarpmasının ardından alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Sürücü Kaymaz kazayı yara almadan atlattı.

Recep Erdoğan

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