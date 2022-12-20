Bariyerlere çarpan kamyonet ters döndü, tahıl yola savruldu

Kaza, Diyarbakır-Bitlis karayolunun 8. kilometresinde, Silvan'a bağlı İncesu mevkiinde meydana geldi. Silvan merkezden Batman istikametine doğru giden Zikrettin K. (53) idaresindeki 72 AAF 310 plakalı Ford Transit model araç, sürücünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kaza sonrası ters dönen araçta bulunan tahıllar yola savrulurken, sürücü Zikrettin K. yaralandı.
Mehmet Turgut Tayuzak
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