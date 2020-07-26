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Bariyerlere çarpan otomobilin sürücü hayatını kaybetti

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücü hayatını kaybetti
Bariyerlere çarpan otomobilin sürücü hayatını kaybetti

İzmir’in Bayraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyere ok gibi saplandı. Araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde İzmir Çevreyolu Bayraklı Karşıyaka istikameti Onur Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. 34 DYG 19 plakalı aracı ile seyir halinde bulunan Fırat Demir (27) henüz belirlenemeyen sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polise ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekiplerce olay yerine 110 AKS çağırıldı. Kazada olay yerinde hayatını kaybeden Demir, 110 AKS ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak cenaze aracına teslim edildi.
Öte yandan, aracın iç kısmında bulunan bariyer de AKS ekiplerince kesilerek araç içerisinde çıkarılırken, Fırat Demir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mustafa İç

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