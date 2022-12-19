Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ölümden döndü

Kaza, D-100 Karayolu Feniş mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.K. idaresindeki seyir halindeki 34 LU 7740 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan hafif sıyrıklarla çıkarılan sürücü U.K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Mert Gürenç - Hakan Öztürk

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