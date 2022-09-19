İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bariyerlere çarpan tırdan burnu bile kanamadan çıktı!

Bariyerlere çarpan tırdan burnu bile kanamadan çıktı!
Bariyerlere çarpan tırdan burnu bile kanamadan çıktı!

Kocaeli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, yol kenarındaki bariyerle saplandı. Tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Gölcük ilçesi Donma Mahallesi D-130 Karayolu İzmit istikameti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Mercedes marka 55 ALM 93 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından muayene edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle tırın delilen karterinden yola yağ döküldü. Kayganlaşan yolda ekipler önlem aldı. Tır saplandığı yerden 1 saate yakın uğraşların ardından kurtarılırken, trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Enes Azmak

İLGİLİ HABER
Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı, sürücü kaçtı: O anlar kamerada Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı, sürücü kaçtı: O anlar kamerada
İLGİLİ HABER
Amasyada yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı Amasya’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı
İLGİLİ HABER
Ehliyetsiz sürücünün çarpıp kaçtığı 18 yaşındaki kız ağır yaralandı Ehliyetsiz sürücünün çarpıp kaçtığı 18 yaşındaki kız ağır yaralandı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.