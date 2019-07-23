İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bariyerlere giren sürücüyü emniyet kemeri kurtardı

Bariyerlere giren sürücüyü emniyet kemeri kurtardı
Bariyerlere giren sürücüyü emniyet kemeri kurtardı

Sarıyer, Huzur Mahallesi TEM Otoyolu üst geçitte otomobil bariyerlere ok gibi saplanırken, sürücü emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.

Kaza saat 02.00 sularında Sarıyer Huzur Mahallesi Seyrantepe Metro İstasyonu Sapağı TEM Otoyolu üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdil Peker (23) idaresindeki 34 JJ 2117 plakalı otomobil, TEM Otoyolu'ndan Zincirlikuyu istikametine döndüğü sırada kontrolden çıktı. Otomobil üst geçitteki bariyerlere ok gibi saplandı.
Kazanın ardından sürücü Peker, kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Peker'in emniyet kemeri sayesinde hurdaya dönen araçta yara almadan kurtuldu. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tedbir amaçlı Peker'e ilk müdahaleyi yaptı. Ancak herhangi bir yarası olmayan kadın sürücü Peker, yakınlarına ait otomobile geçti.

Bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrikli kesici aletlerle yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından ok gibi bariyerlere saplanan otomobili çıkarabildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.