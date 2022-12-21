Barolar sistemi kapattı, vatandaş mağdur oldu

65 baro, "CMK ücretlerinin avukatlık mesleğinin saygınlığına ve günün ekonomik koşullarına uygun bir seviyeye getirilmesi, KDV oranının yüzde 1'e indirilmesine yönelik somut ve yeterli adımların atılmadığını ve atılmayacağını öğrenmiş bulunmaktayız" açıklaması yaparak, CMK Otomatik Atama Sistemi'ni kapattı. 65 baronun aldığı kararın ardından 65 ilde Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) otomatik atama sistemlerinin kapatılması nedeniyle sulh ceza hakimlikleri ve müracaat savcılıklarında işlemler durma noktasına geldi. Maddi durumu olmadığı için baro tarafından görevlendirilmesi gereken avukatlar görevlendirilmediği için adliyede davası olan pek çok vatandaş mağdur oldu.

Bakan Bozdağ tepki göstermişti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapmıştı. CMK asgari ücret tarifesinin her yıl aralık ayında hazırlandığını, Resmi Gazete'de yayınlanarak ocak ayının birinci gününde de yürürlüğe girdiğini belirten Bozdağ, "Her yıl mevzuat gereği tekrarlanan bu usul, baroların da malumudur. Bu gerçeği bilmelerine rağmen 65 baronun olağan dışı bir durum varmış ya da tarife değiştirilmeyecekmiş gibi bildiri yayınlamaları kabul edilemez. 21 Aralık 2022 tarihinde CMK otomatik atama sistemlerinin kapatılması bir hakkın suistimali olduğu gibi adli destekten yararlanacak vatandaşlarımızın da mağdur edilmesi anlamına gelir. Kimsenin hukuki yardımdan mahrum bırakılmasına izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde hak mahrumiyetlerine uğramaması, hakkını daha iyi arayabilmesi ve kendini daha iyi savunabilmesi için yeni bir adli yardım sistemi kuracağız. Bu konudaki hazırlıklarımız devam etmektedir” açıklaması yapmıştı.

Ahmet Furkan Gülap



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