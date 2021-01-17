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Bartın açıklarında Rus bandralı gemi battı

Bartın açıklarında Rus bandralı gemi battı
Bartın açıklarında Rus bandralı gemi battı

Bartın'da batan Rus bandıralı yük gemisindeki 13 mürettebattan 5'i kurtarıldı. 2'sinin cansız bedeni ise kurtarma botuna alındı.

Bartın açıklarında Rus bandralı gemi battı - Tıkla İzle

Bartın'ın İnkumu açıklarında meydana gelen olayda Rus bandıralı "Arvin" isimli geminin olumsuz hava şartları dolayısıyla sığınmak için demirlediği öğrenildi. Geminin Poti Limanı'ndan kalkıp Bulgaristan'a seyrettiği Bartın açıklarında da şiddetli hava koşulları sebebiyle sığınmak zorunda kaldığı öne sürüldü. 114 metre uzunluğunda 14 metre genişliğindeki geminin batma sonrası sadece burnu denizin üzerinde kaldı. Kurtarma çalışmaları dört bir koldan sürerken Bartın Valisi Sinan Güner, 13 mürettebatın hepsinin Rus vatandaşı olduğunu, şu ana kadar 5 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Öte yandan, 2 kişinin cansız bedeni de bota alındı.

Bartın Valisi Güner: "3 kişi kurtarıldı, 2 kişinin kayalıklara vurduğunu biliyoruz"

 Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın açıklarında batan kuru yük gemisindeki 3 kişinin kurtarıldığını, 2 kişinin ise kayalıklara vurarak öldüğünü söyledi.

Bartın Valisi Güner, batan kuru yük gemisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok zor şartlarda bot ulaştı. Dalga boyu sebebiyle denizde görüş yok. 3 kişi kurtarıldı, botta şu anda. 2 kişinin kayalıklara vurduğunu biliyoruz. Ama şu hava şartlarında kayalıklara yaklaşamayız. Bu hava şartlarında arama kurtarma faaliyetleri 22 numaralı Sahil Güvenlik botuyla devam ettiriliyor. Şu an için 2 ölü bilgisi var. Onları henüz alamadık. Kayalıklara vurduğunu ve hareketsiz olduğunu görgü tanıkları söylüyor. Bu hava şartlarında yaklaşmamız imkansız. Biliyorsunuz bu kayalıklara karadan ulaşım da yok. Deniz yoluyla sakin havada ulaşma imkanı olur. 13 kişi olduğunu biliyoruz. Hava şartlarından dolayı sığınmak maksatlı demir atmış. O sebeple limana yük getirmek üzere ya da son bağlama yeri olarak gösteren gemi değil. Bilgilerine ulaşmakta zorluk çektik. Hava şartlarından dolayı demir atmış. Rus bandralı olduğunu biliyoruz. 3'ü botta, 2'si vefat. Ben botla irtibat kuruyorum" dedi.

Bülent Bostancı

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