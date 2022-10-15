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Bartın'da acı gün

Bartın'da acı gün
Bartın'da acı gün

Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen grizu patlamasında yakınları bulunanlar, Bartın Devlet Hastanesi’nde bekleyişini sürdürüyor.

Bartın’da acı gün - Tıkla İzle

Bartın'ın Amasra ilçesinde TTK Amasra Müessesesi'nde dün akşam saatlerinde grizu patlaması meydana geldi. 28 kişinin hayatını kaybettiği 11 kişinin yaralandığı patlamada yakınlarının durumunu merak edenler ise Bartın Devlet Hastanesi önünde acı bekleyişini sürdürüyor. Madenci Malik Karaahmet'in bir yakını ise, “Durumu hakkında bilgi almaya çalışıyoruz. 12 yıldır madende çalışıyordu. Zonguldak ve Bartın'daki vatandaşların kaderi bu. Hepimiz oralarda çalışıyoruz. Yakınımızın emekliliğine 1 yıl vardı” ifadelerini kullandı. Bartın Devlet Hastanesi'nde yakınlarından acı haberi alanlar ise sinir krizleri geçirirken, Diyanet Vakfı, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Kızılay ailelere psikososyal destek veriyor.

Enes Bektaş - Selçuk Akyol
 

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