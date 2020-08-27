İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bartın'da ayakkabı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Bartın'da ayakkabı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Bartın'da ayakkabı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Bartın OSB'de faaliyet gösteren ayakkabı üretim fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin ve siyah dumanların yükseldiği fabrikada itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözlerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında ise 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, öğle saatlerinde Bartın Kurtköy mevkiinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ayakkabı üretim fabrikasının hammadde bölümünde çıktı. Yangının, kaynak yapıldığı sırada kıvılcımların ayakkabı hammaddesine sıçraması sonucu çıktığı iddia edildi. Fabrikada çalışan 150 işçi, yangının çıkmasının ardından tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi ile arazözler sevk edildi. Yangın sonrasında işçiler büyük panik yaşarken, dumandan etkilenen 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve arazözlerin 1 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları devam ederken, fabrikada büyük çapta maddi hasar medyana geldi.

Yasin Erdem
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.