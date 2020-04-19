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Bartın'da bir hayırsever ihtiyaç sahiplerinin bakkal borcunu kapattı

Bartın'da bir hayırsever ihtiyaç sahiplerinin bakkal borcunu kapattı
Bartın'da bir hayırsever ihtiyaç sahiplerinin bakkal borcunu kapattı

Bartın’da hayırsever bir vatandaş, mahalle bakkalına giderek ihtiyaç sahiplerinin veresiye borçlarını kapattı. Hayırsever ayrıca, bir aileye de iki kira desteğinde bulundu.

Bartın'ın Köyortası Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mahalle muhtarı Şermin Atmaca'ya ulaşan bir hayırsever, mahallede ihtiyaç sahibi olup, mahalle bakkalına borcu olan vatandaş bulunup bulunmadığını sordu. Muhtar Duran, bunun üzerine ismini açıklamak istemeyen hayırseveri alıp o an yakınında bulunan Kavaklı Caddesi üzerinde 20 yıldır hizmet veren 57 yaşındaki Hayrettin Tüten'e ait mahalle bakkalına götürdü. Burada bakkaldan ihtiyaç sahiplerinin veresiye borçlarını çıkarttıran hayırsever, hem borçları kapattı hem de ihtiyaç sahibi bir ailenin 2 kira bedelini bakkala bıraktı. Hayırsever vatandaş muhtar ve mahalle bakkalının bütün ısrarlarına rağmen kimliğini de açıklamadı.

Marketçilik hayatında ilk defa bu şekilde bir durumla karşılaştığını belirten mahalle bakkalı Hayrettin Tüten, “20 yıldır ben burada marketçilik yapıyorum. Yani bu marketçilik hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Televizyonlarda duyardık. Acaba bize de gelir mi diye düşünürken, bugün öğlen civarlarında bir hayırsever kardeşlerimiz geldi. Aracı olarak önce bizim Köyortası Mahallesi Muhtarı Şermin Atmaca hanımefendiyi buluyorlar. Biz diyorlar bakkallarda hesabını ödeyemeyen, zor durumda olan aile varsa hesaplarını kapatmak istiyoruz gibi konuşuyorlar. Daha sonra bize geldiler. İsimlerini de vermediler. Onları ilk kez gördüm. Bize birkaç aile söyle dediler. Ben de defteri açıverdim. Hayırsever vatandaşımız birkaç kişinin hesabını kapattı. Bir de, zor durumda olan bir ailenin de 2 aylık kirasını verdi bu hayırsever kardeşimiz. Zorlamama rağmen bana isimlerini vermediler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Gerçekten gurur verici bir olay. Hala daha heyecanını üzerimizden atamadık. İnşallah bu davranış herkese örnek teşkil etmiştir” dedi.

Akif Yaman
 

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