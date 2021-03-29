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Bartın'da çıkan yangında ev ve ahır alevlere teslim oldu

Bartın'da çıkan yangında ev ve ahır alevlere teslim oldu
Bartın'da çıkan yangında ev ve ahır alevlere teslim oldu

Bartın’ın Gözpınar köyünde çıkan yangında ev ve ahır alevlere teslim olurken, ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Bartın'a bağlı Gözpınar köyünde gece yarısı Kenan Seçmen'e (61) ait evde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Evden duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kenan Seçmen ve ailesi köylülerin yardımıyla evden çıkartılırken, yangın ahıra da sıçradı. Ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bartın Belediyesi itfaiye erleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ev ve ahır kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yasin Erdem - Bülent Bostancı
 

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