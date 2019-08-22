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Bartın'da gasp şüphelisi tutuklandı, annesi sinir krizi geçirdi

Bartın'da gasp şüphelisi tutuklandı, annesi sinir krizi geçirdi
Bartın'da gasp şüphelisi tutuklandı, annesi sinir krizi geçirdi

Bartın’da gasp suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Zanlı cezaevine gönderilirken adliyede olan annesi, ‘Beni de götürsünler’ diye bağırdı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından telefon gasbı olayına karıştığı tespit edilen H.S'nin (27) yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler yaptıkları takip sonucu şahsın aracı ile hareket halinde olduğunu belirledi. H.S, kullandığı araçta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli mahkemenin ardından cezaevine gönderilmek istendiği sırada adliyede olan annesi, ‘Beni de götürsünler' diye bağırarak karara tepki gösterdi.  

Akif Yaman
 

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