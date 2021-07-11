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Bartın'da görülen Delta varyantı vakaları toplu bayram ziyaretlerine yasak getirdi

Bartın'da görülen Delta varyantı vakaları toplu bayram ziyaretlerine yasak getirdi
Bartın'da görülen Delta varyantı vakaları toplu bayram ziyaretlerine yasak getirdi

Bartın’da birden fazla kişide Covid-19’un daha bulaşıcı bir versiyonu olduğu bilinen Delta varyantına rastlandı. Delta varyantı tespit edilen kişilerle birlikte bu kişilerle teması olanlar karantinaya alınırken Bartın Valiliğince Kurban Bayramı'nda yöresel nitelikteki özel etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, başka illerden ve ülkelerden gelmiş olsa bile aile üyeleri arasındaki bayramlaşma ve toplu yemek etkinliklerine izin verileceği, ancak toplu bayramlaşmaların, özellikle köylerde gelenek haline gelen köy ve mahalleler arası toplu olarak yapılan bayram ziyaretleri ile toplu yemek faaliyetlerinin ve köylerde Kurban Bayramı münasebetiyle düzenlenen geleneksel hale gelmiş güreş müsabakaları ile futbol turnuvalarının yasaklandığı ifade edildi.

Kararda, "Ülkemizde Delta varyantı Covid-19 vakalarının görülmesi ve sayısı az da olsa ilimizde ve çevre illerde bu varyanta rastlanması nedeniyle köy muhtarları da dahil olmak üzere konunun bütün taraflarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda, aile ve akraba arasındaki bayramlaşma etkinlikleri dışında, yöresel nitelikteki özel etkinliklerin tedbir olarak yapılmamasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır." İfadeleri kullanıldı.

Bülent Bostancı
 

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