Bartın'da orman yangını: 4 kişi gözaltına alındı

Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Gece saatlerinde başlayan yangının ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Çevre illerden de takviye ekiplerin gönderildiği bölgede yangının sarp arazide olması nedeniyle müdahale güçlükle sürdürülüyor. Yangına ormanlık alanın yanı sıra sahil kıyısından da müdahale başlatıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken olayla ilgilisi olabileceğinden şüphelenilen 4 kişinin Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce gözaltına alındığı öğrenildi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın yangınla ilgili açıklamasında, “Gece yarısı başlayan bir yangın var. Ormanda çok büyük bir alanda değil ama genişlemesi muhtemel. Rüzgar da var. Ormanın tüm ekipleri burada. Belediyemizin tüm ekipleri burada. Çevre illerden takviye de istenildi. Yangın devam ediyor. Şu anda 3 dönümlük bir alanda olduğu ifade ediliyor. Müdahalesini yapıyoruz şu anda.” dedi.

Bülent Bostancı



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