Bartın'da patlama yaşanan maden ocağı dron ile havadan görüntülendi

Bartın'da Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında saat 18.15 sıralarında bir patlama meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine patlamanın yaşandığı bölgeye il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı, 31 ambulans, 1 acil müdahale aracı ile toplam 149 personel görevlendirildi. Ekipler maden ocağında meydana gelen patlamada bulunanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürürken çıkarılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Patlamanın meydana geldiği maden ocağı havadan dron ile görüntülendi.



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