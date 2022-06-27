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Bartın'da sağanak yeniden etkili oldu, yollar göle döndü

Bartın'da sağanak yeniden etkili oldu, yollar göle döndü
Bartın'da sağanak yeniden etkili oldu, yollar göle döndü

Bartın’da etkisini sürdürmeye devam eden sağanak yağmur yeniden yolları göle çevirirken iş yeri sahipleri çuvallarla su baskınlarına önlem almaya çalıştı.

Bartın’da sağanak yeniden etkili oldu, yollar göle döndü - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kırmızı uyarı verdiği Bartın'da sağanak yağmur etkili olmaya devam ediyor. Kentin farklı noktalarında oluşan yaka selleri yeniden yolları göle çevirdi.

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken esnaflar iş yerlerinin önüne çuvallarla set yaparak su baskınlarını önlemeye çalıştı.

Çamaltı Köyü'nde de etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı evler sular altında kaldı. Ev sahipleri su içerisinde kalan evde eşyalarını kurtarmak için çalışma yapıyor.

Bartın-Arıt karayolu üzerinde yer alan Kaşbaşı Köprüsü taşan dereler nedeniyle sular altında kalırken, trafik ulaşıma kapandı.

Kuvvetli sağanak nedeniyle Terkehatipler köyünde dere yatağının taşması sonucu Merkez Camii sular altında kaldı. Bölgelerdeki olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalara hız verildi.

Öte yandan Ulus-Abdipaşa karayolu suyla kaplanırken karayolları ekipleri tıkanan menfezleri açmak için çalışma başlattı.

Bülent Bostancı
 

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