İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bartın'da sahte para operasyonu: 1 tutuklu

Bartın'da sahte para operasyonu: 1 tutuklu
Bartın'da sahte para operasyonu: 1 tutuklu

Bartın’da piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda sahte banknota ise el konuldu.

Bartın’da sahte para operasyonu: 1 tutuklu - Tıkla İzle

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, farklı illerde piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen E.T. ve E.B. adlı şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin İstanbul'dan getirdikleri sahte paralarla küçük esnaftan gıda ürünü ve sigara aldıklarının belirlenmesi üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şahısların Bartın'daki adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda E.T. ve E.B. adlı şahıslar gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramada, 20 adet 100'lük, 2 adet 200'lük banknot sahte para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.B.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bülent Bostancı
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.