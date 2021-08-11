Bartın'da sel felaketi!

Bartın'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle heyelanlar meydana geldi. Bartın Karabük karayolunun Yenihan mevkiisinde oluşan heyelan nedeniyle yol ulaşıma tamamen kapandı.

Yolun göçtüğü anlarda bir araç sel sularına kapıldı. Araçtaki 2 kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Abdipaşa beldesinin Yenihan köyünde evlerde mahsur kalan içlerinde çocuklarında yer aldığı 20 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Bir kişi sel sularına kapıldı

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde sel meydana geldi. Köyde evler yıkılırken, yıkılan evde bulunan 80 yaşındaki yaşlı kadının sel sularına kapıldığı öğrenildi. Bir vatandaşın da sel sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kumluca beldesi Zafer köyünden geçen Herkeme deresinin taşması nedeniyle bazı araçlar ve su tankerlerinin sel sularına kapıldığı görüldü. Bölgeye ulaşım sağlayan köprülerinde yıkıldığı öğrenildi.

Bartın Valisi Sinan Güner yaptığı açıklamada, “Saat 03:00 sıralarında ilk ihbarlar gelmeye başladı. Şu an bulunduğumuz Bartın Abdipaşa Ulus karayolu üzerindeki yol çeşitli heyelanlar nedeniyle yol kapalıydı. Açtık buraya kadar ulaştık ancak burada menfez göçmüş durumda. Buradan ilerisi yok. Servis yoluyla ulaşımı sağlamış olduk.

Dere yatağında evler vardı oradaki insanları kurtardık. Aracın üzerinde yardım bekleyenler vardı, sele kapılmış araçlar vardı onları kurtardık. Kumluca beldesine bağlı Akören Söküler köyünde bütün köprüler yıkılmış servis yolları ile geçmeye çalışıyoruz. Ulus'un Zafer köyünde bütün ulaşımı sağlayan her türlü köprü yıkılmış durumda. Karabük Valiliğinden destek istedik o taraftan gelinebilecek yollardan onlar gelmeye çalışıyor. Özel idare ekipleri de patika yollardan araçları yürüterek inmeye çalışıyorlar” dedi.

Köyü su bastı, hayvanları son anda kurtardılar

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer Köyü'nde gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış su baskınına neden oldu. Vatandaşlar büyükbaş hayvanlarını telef olmaktan son anda kurtardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer Köyü'nde gece saat 03:00 sıralarında şiddetli yağış sonrası su baskınları yaşandı.

Adeta sele dönüşen su baskınları hayvanların bulunduğu ahırlara da girdi. Zafer Köyü'nün Değirmenyanı Mahallesi'nde yaşanan su baskınları sebebiyle vatandaşlar ekiplere haber verdi. Saman, odun, zirai ekipman, seralarının su altında kaldığını anlatan bir vatandaş o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Ahırdaki hayvanlarını telef olmaktan son anda kurtaran vatandaşlar, hayvanları güvenli bölgeye taşıdı. Bölgedeki şiddetli yağış ise devam ediyor.

Sel felaketinin dehşeti gün ağarınca ortaya çıktı

Bartın'da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağışın ardından meydana gelen selle birlikte Karabük ve Kumluca karayollarında heyelan meydana geldi. Heyelanın yaşandığı Kumluca karayolundaki o anlar saniye saniye cep telefonuna yansıdı.

Gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış Abdipaşa ve Ulus ilçeleri başta olmak üzere bir çok noktada hayatı felç etti. Bazı köylere ulaşım sağlanamadı. Bartın Valisi Sinan Güner ve yetkililerin bölgedeki incelemeleri sürüyor. Bartın-Kumluca karayolunda sel nedeniyle heyelan meydana geldi. Yolda ulaşım kapandı. Öte yandan Bartın-Karabük yolu da selle meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşıma kapandı. Selle birlikte gelen ağaçlar yolu kapattı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.





