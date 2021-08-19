Bartın'da selin izleri ve tahribatı hızlıca gideriliyor

Metrekareye 318 kilogram yağışın düştüğü Bartın'da yaşanan sel felaketi nedeniyle kara yolları ve köy yolları büyük zarar gördü. Selle birlikte 11 köprü ve menfezin yıkıldığı Bartın'da hayatın yeniden normale dönmesi, zarar gören yapı ve yolların onarımları için çalışmalar devam ediyor.

Sel felaketinin yaşandığı gün Abdipaşa beldesinin Yenihan mevki'inde Bartın – Karabük karayolunun 200 metrelik kısmı sel sularıyla birlikte çöktü. İlk gün yapılan çalışmalar neticesinde servis yolundan ulaşım sağlandı. Devam eden çalışmalarda çöken kısım doldurularak asfalt çalışması yapıldı. Çevre emniyetinin de sağlandığı yol ulaşıma açıldı.

Bartın'da kara yolu ağları ve köy yollarında zarar gören noktalarda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bülent Bostancı



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