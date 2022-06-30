Bartın'da tekstil fabrikası sular altında kaldı

Bartın'ın Kutlubey Demirci köyünde yer alan tekstil fabrikası Kozcağız çayının taşması sonucu sular altında kaldı. 20 dönüm kapalı alanda kot üretimi yapan ve 650 kişinin çalıştığı fabrikada sular 3 metre kadar yükseldi. Fabrikanın idari binaları ve üretim sahasını basan taşkın suları nedeniyle makine ve tekstil ürünleri büyük zarar gördü. Fabrikadaki zararın milyonlarca TL olduğu ifade edilirken iş makinelerinin de destek verdiği fabrika içi ve çevresinde temizlik çalışmaları başlatıldı.

Bülent Bostancı -Yasin Erdem - Rıdvan Bostancı