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Bartın'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Bartın'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
Bartın'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Bartın’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Bartın-Kozcağız karayolunun Budakdüzü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Betül Ali (26) yönetimindeki 06 YB 3628 plakalı otomobil Ö.Ö. idaresindeki 06 PVE 44 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan ve taklalar atarak yol kenarına devrilen 06 YB 3628 plakalı otomobil sürücüsü Betül Ali olay yerinde hayatını kaybetti.

Takla atan araçtaki yaralılar E.K (30), H.G (30), F.K (20) ve A.Y (16) ise İtfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarılarak ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kazada hayatını kaybeden Betül Ali'nin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bülent Bostancı
 

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